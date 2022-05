Kobo brengt instap-e-reader Nia volgende week uit voor 100 euro

Kobo brengt op 21 juli een nieuwe instap-e-reader uit. De Kobo Nia heeft een 6"-E Ink-scherm met een resolutie van 1024x768 pixels en is voorzien van schermverlichting. De e-reader heeft 8GB opslagruimte en 256MB ram.

De nieuwe Kobo Nia is gepositioneerd onder de Kobo Clara HD, die zo'n 130 euro kost. Dat model heeft vergelijkbare afmetingen, maar is voorzien van een scherm met een hogere resolutie en verlichting waarvan de kleurtemperatuur instelbaar is. Ook de Kobo Nia heeft schermverlichting, maar daarbij is alleen de helderheid in te stellen.

In de Kobo Nia zit 8GB flashopslag, dat is gelijk aan de hoeveelheid opslagruimte in de Clara HD. Het instapmodel moet het echter doen met 256MB ram, de helft van wat in het duurdere model zit. Wat specificaties betreft is de Kobo Nia grotendeels gelijk aan de Kobo Aura Edition 2 uit 2016. Ook dat model werd voor zo'n honderd euro verkocht, maar is inmiddels niet meer te koop.

De Kobo Nia is voorzien van wifi en heeft een micro-usb-aansluiting. Er is ondersteuning voor bestandsformaten als epub, pdf, mobi, cbz en cbr. De e-readers van Kobo zijn te gebruiken in combinatie met verschillende online boekenwinkels. In Nederland en België integreert Bol.com zijn boekenwinkel met de e-readers van Kobo en is het Kobo Plus-abonnement verkrijgbaar.