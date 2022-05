BMW introduceert elektrische iX3-suv met 459km-bereik en prijs vanaf 71.000 euro

BMW introduceert de iX3, in feite de geëlektrificeerde versie van de bestaande, met verbrandingsmotoren uitgeruste X3-suv. De nieuwe elektrische versie zou een bereik hebben van 459km en de adviesprijs begint bij 71.000 euro.

BMW zegt dat de iX3 een 80kWh-accu krijgt, waarvan 74kWh daadwerkelijk te gebruiken is. Conform de wltp-norm zou dit een bereik van 459km opleveren. Volgens de fabrikant is de energiedichtheid van de 188 cellen van de accu in de BMW iX3 ongeveer twintig procent groter dan bij de accu’s die BMW tot op heden toepast in zijn elektrische modellen. Het gaat hierbij om NMC 811-cellen, waarbij de samenstelling van de kathodes uit tachtig procent nikkel, tien procent mangaan en tien procent kobalt bestaat.

Laden met wisselstroom is mogelijk met een fase of drie fasen en gaat met maximaal 11kW, maar met een snellader in combinatie met gelijkstroom is laden tot 150kW mogelijk. In tien minuten is dan 100km aan bereik toe te voegen en de 400-voltaccu kan volgens BMW in 34 minuten van nul tot tachtig procent worden opgeladen.

De achterwielaangedreven iX3 heeft een vermogen van 210kW of 286pk en het koppel bedraagt 400Nm. De sprint van 0 tot 100km/u gaat in 6,8 seconden, wat vergelijkbaar zou zijn met de bestaande BMW X3 xDrive30i. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 180km/u.

De motor, transmissie en elektronica zijn volgens BMW voor de eerste keer in een centrale behuizing geplaatst en de iX3 maakt volgens de fabrikant gebruik van een current-excited synchronous electric motor. In tegenstelling tot reguliere inductiemotoren zouden daarbij geen magneten worden gebruikt. Voor het door BMW toegepaste ontwerp zouden onder meer geen zeldzame aardmetalen meer nodig zijn. Het kan echter ook gaan om een variant op een reguliere inductiemotor.

De iX3 wordt gemaakt in het Chinese Shenyang en komt beschikbaar in twee verschillende uitrustingsniveaus. De suv is leverbaar voor een consumentenadviesprijs die begint bij 71.000 euro.