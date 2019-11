BMW brengt in 2021 i4-sedan uit met geclaimd bereik van 600km en 80kWh-accu

BMW heeft meer details naar buiten gebracht over de i4, een geheel elektrisch aangedreven sedan waar het bedrijf al jaren teasers over naar buiten brengt. Volgens de fabrikant haalt dit model een bereik van ongeveer 600km op basis van de 80kWh-accu.

BMW zegt in een persbericht dat het de claim van het bereik van ongeveer 600km baseert op de Europese wltp-norm, die over het algemeen tot een wat hogere kilometeraantal leidt dan de Amerikaanse epa-norm. Bij deze Amerikaanse norm draait het meer om het afleggen van langere afstanden, terwijl de Europese norm meer uitgaat van kortere afstanden met meer stoppen en weer rijden.

Verder maakt de fabrikant bekend dat de i4 een vermogen van 530pk krijgt, wat volgens BMW vergelijkbaar is met de huidige modellen die over een V8-motor beschikken. Op basis van de elektrische motor moet de i4 in vier seconden van 0 naar 100km/u accelereren en de topsnelheid zou boven de 200km/u liggen.

Laden kan met een vermogen van maximaal 150kW, waardoor het aanvullen tot een capaciteit van 80 procent ongeveer 35 minuten in beslag zou moeten nemen. BMW spreekt van een laadtijd van ongeveer zes minuten voor een bereik van 100km en heeft het over een accu met een hoge spanning, wat waarschijnlijk enigszins vergelijkbaar zal zijn met 800V-accu van de Porsche Taycan.

De prestaties van de i4 zouden mogelijk zijn door de komst van de vijfde generatie van BMW's eDrive-technologie, die na de iX3 en de iNext ook in de i4 komt. Hierbij gaat het om de combinatie van de elektrische motor, elektronica, de interne lader en de accu. Volgens BMW gaat bij deze generatie om een sterk geïntegreerd ontwerp, wat in allerlei modellen is toe te passen en waarbij sprake zou zijn van een toegenomen vermogensdichtheid en een lager gewicht.

De i4 gaat naar verwachting in 2021 in productie, in de primaire BMW-fabriek in München. Tegen 2023 wil het bedrijf 25 modellen hebben met een elektromotor, waarbij ook hybrides nog meetellen.