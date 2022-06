BMW onthult ontwerp van elektrische iX-suv met beoogd bereik van 600km of meer

BMW heeft het ontwerp van de elektrische iX onthuld, een suv met grofweg de lengte van de bestaande X5-suv en de hoogte van een X6. De Duitse fabrikant geeft nog niet veel definitieve specificaties, maar spreekt wel over het mogelijk maken van een bereik van ruim 600km.

De iX zal pas eind volgend jaar uitkomen, maar BMW presenteert alvast het ontwerp van de auto, die is voortgekomen uit het eerdere Vision iNEXT-concept. De fabrikant stelt dat het doel van de iX is om een 'exceptioneel laag gecombineerde energiebehoefte in zijn segment' mogelijk te maken, te weten 'minder dan 21kWh per 100km'.

Met een accucapaciteit van meer dan 100kWh zou een bereik van meer dan 600km op grond van de Europese WLTP-norm mogelijk worden, aldus BMW. Of de auto bij de release eind volgend jaar ook daadwerkelijk dit bereik haalt en een accu met een dergelijke capaciteit krijgt, is nog onbekend. BMW houdt zelf ook een slag om de arm door te stellen dat de genoemde waarden bij de energiebehoefte en het bereik zijn gebaseerd op de huidige staat van de ontwikkeling van de auto.

Via gelijkstroom zou de iX kunnen laden met een vermogen van maximaal 200kW, maar ook hierbij is BMW niet stellig. Het bedrijf belooft dus niet dat rijders straks ook daadwerkelijk met 200kW kunnen snelladen. Als dat wel waargemaakt wordt, zal de accu van 10 tot 80 procent kunnen worden geladen in minder dan 40 minuten. En na tien minuten laden zou er weer genoeg bereik moeten zijn voor het afleggen van een afstand van 120km. Het laden van de accu van 0 tot 100 procent met wisselstroom duurt elf uur, uitgaande van 11kW aan laadvermogen.

De auto moet een vermogen van meer dan 370kW of 500pk krijgen, maar het exacte vermogen meldt BMW nog niet. De sprint van 0 tot 100km/u moet in minder dan 5 seconden zijn afgelegd. Het gewicht is nog onbekend, evenals de prijs.