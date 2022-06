Intel plaatst vier Xe-LP-laptop-gpu's op PCIe-insteekkaart voor servers

Intel kondigt een insteekkaart voor servers aan met daarop vier Xe-LP-gpu's. Het gaat om de gpu's die Intel ook integreert in zijn Tiger Lake-processors en gebruikt voor de Xe Max-gpu voor laptops. De servervariant is gecombineerd met 8GB Lpddr4 per gpu.

Volgens Intel is de H3C XG310-insteekkaart bedoeld om games in servers te draaien en die vervolgens naar mobiele apparaten te streamen. Intel noemt als voorbeeld een samenwerking met het Chinese Tencent, dat een streamingversie van Arena of Valor aanbiedt. Volgens Intel kan één insteekkaart zestig streams van de game gelijktijdig verwerken in een 720p-resolutie met 30fps.

De XG310-insteekkaart gebruikt de PCIe 3.0 x16-interface en op renders is te zien dat de kaart één 8-pinsstroomaansluiting heeft. Op het pcb zijn vier Intel Xe-LP-gpu's geplaatst, ieder gecombineerd met 8GB Lpddr4-geheugen, voor een totaal van 32GB. De Xe-LP-gpu's hebben ieder 96 execution-units en worden op 10nm gemaakt.

Intel gebruikt dezelfde gpu al geïntegreerd in zijn duurste Tiger Lake-processors en als de losse Xe Max-gpu voor laptops. Laatstgenoemde heeft hogere kloksnelheden dan de igpu-variant, maar wat de kloksnelheden van de serverversie zijn, noemt Intel niet. Wel valt op dat de serverversie Lpddr4 gebruikt in plaats van het snellere Lpddr4x bij de laptopvariant. De Xe Max voor laptops heeft echter maximaal 4GB vram.

Ondanks het gebruik van vier gpu's op één insteekkaart, is de grafische rekenkracht beperkt. Intel noemt geen prestaties zoals het aantal teraflops, maar bekend is dat het om laptop-gpu's gaat die individueel ongeveer gelijk presteren aan Nvidia's MX350-gpu. Nvidia en AMD maken ook gpu-insteekkaarten voor servers. Die bieden veel meer rekenkracht en worden bijvoorbeeld gebruikt voor cloudgamingdiensten als Google Stadia en GeForce Now.

Intel heeft ook krachtige Xe-gpu's voor servers op zijn roadmaps staan, maar die komen later uit. De voor nu gebruikte Xe-LP-gpu is de langzaamste variant. Daarna volgt een Xe-HPG-variant, die bedoeld is voor losse videokaarten. De eerste testchips daarvan zijn geactiveerd. De Xe-HP- en Xe-HPC-varianten zijn de krachtigste Intel-gpu's, die zijn bedoeld voor servers en supercomputers.