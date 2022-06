Ziekenhuizen testen inzet drone voor medisch vervoer tussen Meppel en Zwolle

De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel beginnen in de komende maanden met testvluchten met een drone, waarbij het de bedoeling is dat het uiteindelijk leidt tot medisch spoedtransport. Voor de tests wordt een langeafstandsdrone van het Nederlandse bedrijf Avy ingezet.

De drone gaat alleen tijdens werkdagen vliegen en daarbij beperkt de vliegroute zich tot dunbevolkt, agrarisch gebied. De vlucht begint bij het Isala-ziekenhuis in Meppel en zet dan koers naar een weiland ten noorden van Zwolle. Het betreft een afstand van 15km. Het laatste stukje, van het weiland boven Zwolle naar het ziekenhuis in Zwolle wordt in een later stadium uitgevoerd, mede omdat er dan boven bebouwd gebied moet worden gevlogen. Volgens Isala is het voor het eerst dat er in Nederland een medische drone over langere afstand boven dunbevolkt gebied gaat vliegen.

Het vervoer door de lucht

Voor de testvluchten zijn ontheffingen verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Tot medio volgend jaar wordt er getest op delen van het traject tussen Meppel en Zwolle. En in de komende drie jaar wordt onderzocht hoe betrouwbaar en veilig er gevlogen kan worden. De drone vliegt automatisch een vooraf geprogrammeerde route, waarbij de robot vanuit een commandowagen op de grond wordt bestuurd. De signalen worden primair over 4G verstuurd, maar er kan altijd handmatig worden ingegrepen en er is back-up als 4G uitvalt.Tijdens de testvluchten wordt het luchtruim gesloten voor ander vliegverkeer en bij slecht weer blijft de drone aan de grond.

Medische goederen worden nog niet vervoerd, maar het is de bedoeling dat deze testvluchten bijdragen aan betere inzichten over hoe drones kunnen worden ingezet voor medisch transport op grote schaal. Daarbij is het idee dat dergelijk transport via de lucht in bepaalde omstandigheden minder tijd in beslag neemt dan transport over de weg. Het moet uiteindelijk leiden tot het door de lucht vervoeren van medische spoedzendingen, zoals bloed, medicijnen en diagnostische monsters.

De drone

De drone die bij deze tests wordt ingezet is gemaakt door het Nederlandse bedrijf Avy. De specifieke drone is van het type Aera, een langeafstandsdrone met de capaciteit om allerlei payloads te vervoeren, met een gewicht tot 2,2kg. De Aera heeft vaste vleugels met een spanwijdte van 2,4 meter, haalt een snelheid van maximaal 90km/u en een kruissnelheid van 70km/u.

Avy is los van dit project bezig om hun Aera-drone-ontwerp door te ontwikkelen. Vorige maand heeft het bedrijf met een aangepaste versie van de Aera een testvlucht voltooid. Deze versie heeft lichtgewicht zonnefolie op de bovenkant van de vleugels, dat door het Nederlandse Wattlab is ontwikkeld. Dit moet het bereik van de drone verder vergroten. Deze zonnecellen ontbreken bij de drone die voor de medische vluchten worden ingezet, die overigens ook geheel emissievrij is.

Bij dit project is de Medical Drone Service leidend, een consortium waar de ANWB, PostNL, KPN, Sanquin, Erasmus MC, Certe, Avy en Isala onderdeel van uitmaken. De ANWB voert de vliegoperaties uit. Het doel van Isala is om te komen tot een lijndienst per drone, waarbij de vliegende robots tussen Meppel en Zwolle en later ook naar andere Isala-locaties gaan vliegen. De gedachte is dat daarmee de diagnostiek, service en kwaliteit van de zorgverlening verbetert.