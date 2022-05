Franse politie stopt met cameradrones na onderzoek van privacywaakhond

De Franse politie stopt na een eis van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL met het gebruiken van cameradrones. Politiediensten gebruikten deze drones voornamelijk om te controleren of de coronamaatregelen in acht werden gehouden, maar overtraden de privacywet.

Franse politiediensten kondigden in maart vorig jaar aan cameradrones te willen gebruiken om te controleren of Franse inwoners zich aan quarantainemaatregelen hielden. Daarnaast gebruikten politiediensten deze drones om demonstraties en rellen te surveilleren en om gebouwen te verkennen voor arrestatie- of onderzoeksdoeleinden. De Franse Commission nationale de l'informatique et des libertés besloot daarom de drones te onderzoeken en deze te toetsen aan de privacywetgeving.

De privacywaakhond merkte hierbij op dat het met de camera van de drone mogelijk zou zijn om mensen te identificeren, wat volgens de Franse privacywet niet zou mogen. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de Franse politiediensten, had ook geen data protection impact assessment uitgevoerd. Zo'n dpia zou in deze situatie echter wel verplicht zijn, stelt de CNIL.

Het ministerie zei wel de gezichten van mensen onherkenbaar te maken, maar de manier waarop was volgens de CNIL niet acceptabel. De beelden werden namelijk niet op de drone zelf geblurd, maar dit gebeurde pas later. Het ministerie moest de beelden dus eerst verzamelen, versturen en verwerken, voordat de afgebeelde mensen onherkenbaar werden. Daarnaast zou het ministerie het blurren in theorie kunnen uitschakelen. Omdat het ministerie dit kan, kan het ministerie ook niet uitsluiten dat mensen geïdentificeerd kunnen worden, stelt de CNIL.

De gegevensbeschermingsautoriteit kan de Franse staat geen boetes geven. Wel kan het orgaan eisen dat de overheid de drones niet langer inzet, wat het dan ook heeft gedaan. Het ministerie heeft aangegeven hier gehoor aan te geven. De politiediensten mogen de drones van de CNIL weer inzetten als ze kunnen voorkomen dat mensen geïdentificeerd kunnen worden, of als de wetgeving wordt aangepast.