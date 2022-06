Brandweer Twente gaat zijn oefenterrein op Twente Safety Campus in Enschede bewaken met een zelfstandig vliegende drone. Het is de eerste commerciële drone die in Nederland zelfstandig mag vliegen.

De drone van het bedrijf Mapture.ai komt zelfstandig in actie na een melding van bijvoorbeeld de meldkamer, stijgt op uit een doos op het dak van het brandoefengebouw, bedenkt zelf een vliegplan om op bestemming te komen, streamt beelden live naar de meldkamer terug en kan ook weer landen in zijn doos. Het is voor het eerst dat in Nederland een drone zelfstandig mag vliegen met toestemming van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, dus zonder dat een piloot de drone in zicht moet houden. Automatisch vliegen was tot nu toe alleen mogelijk door Defensie.