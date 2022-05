Ziekenhuis Isala: bloed vervoeren per drone heeft geen invloed op bloedkwaliteit

Uit een wetenschappelijk onderzoek van Isala blijkt dat het door de lucht vervoeren van bloedmonsters per drone geen invloed heeft op de kwaliteit van het bloed. Het ziekenhuis doet al langer tests met het inzetten van drones voor medisch vervoer.

Isala schrijft dat het vier testvluchten met drones heeft uitgevoerd in samenwerking met ANWB, verdeeld over twee dagen. Daarin werden bloedmonsters van twintig verschillende patiënten per drone vervoerd en werden deze vervolgens getest op 'algemene chemie, hematologie en stollingsparameters'. "Uit het onderzoek blijkt dat dronetransport geen effect heeft op de laboratoriumuitslagen. Oftewel, de kwaliteit van het bloed blijft hetzelfde. Dat is goed nieuws voor het droneproject", schrijft Isala.

Het ziekenhuis laat daarbij wel weten dat er nog andere 'hordes' zijn te nemen voordat drones daadwerkelijk ingezet kunnen worden voor bloedmonstertransport. Nederlandse fabrikant Avy, die de drones voor de tests maakt, werkt momenteel aan zijn drones om deze te kunnen laten vliegen onder alle weersomstandigheden. Ook is er een aanpassing nodig in de wet omtrent de regelgeving Dronetransport voor het verkrijgen van een permanente vliegvergunning, meldt Isala. Ook moeten er nog goede start- en landingsplaatsen op de Isala-locaties in Zwolle en Meppel gemaakt worden.

Volgens Isala worden bloedmonsters en andere bloedproducten al per drone getransporteerd in het buitenland, bijvoorbeeld vanuit 'slecht bereikbare gebieden of om grote afstanden tussen ziekenhuizen te overbruggen'. Isala doet zelf al langer tests met medisch transport via drones. Het ziekenhuis maakte in november al bekend daarmee te beginnen. Bij de tests worden drones van Avy ingezet om te vliegen tussen de Isala-locaties in Zwolle en Meppel. De drone haalt een kruissnelheid van 70km/u en zo'n vlucht zou daarmee vijftien tot twintig minuten duren.

Het is de bedoeling dat de tests uiteindelijk leiden tot medische spoedzendingen. Naast bloed, zouden ook medicijnen en diagnostische monsters per drone vervoerd kunnen worden. Tweakers wijdde eerder een videoreportage aan dit onderwerp.