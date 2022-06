Nederlands bedrijf dat werkt aan 'zelfhelende' hartklep haalt 15 miljoen euro op

Xeltis, een Nederlands/Zwitsers bedrijf, heeft 15 miljoen euro aan financiering gekregen van de Europese Investeringsbank. Dat bedrijf werkt aan kunstmatige en implanteerbare hartkleppen en bloedvaten, die 'zichzelf kunnen herstellen'.

De investering is uitgereikt als onderdeel van het Europees Garantiefonds, een onderdeel van het Europese pakket van 540 miljard euro voor coronasteun. Het bedrag van 15 miljoen euro zal gebruikt worden om klinische programma's te versnellen voor drie implantaten die Xeltis op dit moment ontwikkelt. Het gaat daarbij om implanteerbare pulmonaalkleppen, kunstvaten voor bij bypassoperaties en kunstbloedvaten voor vaattoegang bij hemodialyse.

De implantaten van het bedrijf maken gebruik van een 'Endogeen Weefselherstel'-proces, dat door Xeltis is ontwikkeld. Daarmee moet het 'natuurlijke genezingsproces' van een patiënt gebruikt worden om kunsthartkleppen en -bloedvaten te 'herstellen'. Daarbij wordt gebruikgemaakt van weefsel dat het lichaam van een patiënt zelf aanmaakt. De implantaten van het bedrijf kunnen zich hierdoor uiteindelijk ontwikkelen tot 'gezonde en levende hartkleppen en bloedvaten'.

De kleppen en vaten worden gemaakt van 'supramoleculaire' polymeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een proces dat electrospinning heet. Daarmee wordt een microstructuur gemaakt waarop natuurlijk weefsel gevormd kan worden. Na verloop van tijd, nadat een natuurlijke hartklep of bloedvat is gevormd en de werking heeft overgenomen van het implantaat, wordt het polymeer opgelost in het lichaam, legt Xeltis uit in een video.

Xeltis is een fusiebedrijf, bestaande uit het Zwitserse Xeltis en Qtis, een Nederlands bedrijf dat is opgezet door TU Eindhoven-alumnus Martijn Cox. Het bedrijf heeft tegenwoordig een van zijn hoofdkwartieren op de campus van de TU/e en alle R&D-werkzaamheden vinden ook in Eindhoven plaats. Het bedrijf bracht in 2013 zijn eerste implantaten in en inmiddels zijn de implantaten van het bedrijf ingebracht bij meer dan 25 patiënten, meldt Xeltis op zijn website.