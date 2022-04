Neuralink demonstreert implantaat om hersenactiviteit te meten

Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, heeft een hersenimplantaat gedemonstreerd in een varken. Met het apparaatje is het mogelijk om de activiteit van hersencellen te meten, iets dat op de lange termijn moet leiden tot een 'brein-computer-interface'.

Het bedrijf demonstreerde tijdens een presentatie een werkend exemplaar van een hersenimplantaat dat bij een varken was ingebracht en daarbij live de hersenactiviteit kon aflezen. Het apparaatje kan de elektrische activiteit van neuronen, de cellen in de hersenen, meten, waarbij bekend is welk hersengebied voor welke activiteit zorgt.

Het apparaatje dat Neuralink liet zien zit vlak onder het hersenoppervlak, en heeft geen draden die dieper in de hersenen worden ingebracht. Daardoor worden een groot aantal hersengebieden niet 'uitgelezen', ondanks dat een concept dat Neuralink vorig jaar liet zien, nog wel voorzien was van sensoren diep in de hersenen. Wel zitten de meeste cognitieve hersenfuncties in de schors van de hersenen, en bovendien kunnen draden die dieper in de hersenen worden ingebracht voor enige schade zorgen.

Er wordt overigens al geruime tijd grootschalig onderzoek gedaan naar implantaten bij mensen die hersengolven kunnen meten, en implantaten die via elektrische stimulatie de activiteit van beschadigde zenuwbanen kunnen herstellen, waarbij er ook al een groot aantal praktische toepassingen zijn, zoals het besturen van robotledematen bij verlamming, of het bedienen van een computer met gedachten.

Met het demonstreren van het hersenimplantaat heeft Neuralink dus nog een hoop ontwikkelingswerk te doen voordat het tot een medisch inzetbaar product komt. Het bedrijf geeft ook toe dat de update die het heeft gegeven voornamelijk bedoeld is om mensen enthousiast te maken en het bedrijf te laten groeien; Neuralink zoekt nog naar een groot aantal nieuwe werknemers om uiteindelijk tot een brein-computer-interface te komen, onder andere voor medische doeleinden. De eerste onderzoeken in mensen zullen worden gedaan bij patiënten met verlammingen door beschadigde zenuwen in het ruggenmerg.

Uiteindelijk wil Neuralink via het uitlezen van hersenactiviteit met hoge resolutie gedachten kunnen lezen en computers 'integreren' met het menselijke brein. De grootste uitdaging zit echter niet in het kunnen meten van de hersenactiviteit, maar het interpreteren van die signalen. Alhoewel hersenfuncties gegroepeerd zitten in bepaalde gebieden in de hersenen, is veel nog onduidelijk over hoe verschillende hersencellen samenwerken en informatie uitwisselen om uiteindelijk tot gedachten te komen. Wetenschappers focussen met dergelijke implantaten daarom met name op het herstel van lichaamsfuncties door beschadigde zenuwen.