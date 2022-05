Medeoprichter van Elon Musk-bedrijf Neuralink vertrekt

Max Hodak, die samen met Elon Musk een van de medeoprichters is van Neuralink, heeft het bedrijf verlaten. Neuralink richt zich op brein-computerinterfaces en heeft nog nooit een product of dienst op de markt gebracht.

Hodak maakte bekend dat hij een paar weken geleden is vertrokken, maar zegt niet waarom hij Neuralink heeft verlaten. Het bedrijf maakte in februari video's openbaar van een aap die dankzij de techniek van het bedrijf Pong kan spelen. Het is onbekend wanneer producten of diensten van Neuralink op de markt gaan komen.

Er zijn diverse speculaties waarom Hodak weg is gegaan. Op Twitter merkt iemand op geen fan te zijn van medeoprichters die weggaan voordat een product is verschenen. Hodak antwoordt daarop met het woord 'same', dat in deze context 'eens' betekent. Dit kan erop duiden dat hij liever niet was weggegaan.

Neuralink wil een brein-computerinterface ontwikkelen. Het eerste doel is daarbij om verlamde mensen meer te kunnen laten doen door ze een computer te laten bedienen. Neuralink werd in 2016 opgericht maar pas in 2019 maakt het bedrijf zijn plannen bekend.