'Neuralink krijgt geen toestemming voor proef met chips in hersens'

"Maar waarom moet je op ethische toestemming wachten als het potentieel mensen in een uitzichtloze situatie kan helpen? Wat valt er te verliezen?"
Heel veel pijn en lijden.
Ik zie hier nogal wat reacties die niet begrijpen waarom zulke toestemming noodzakelijk is. Een paar jaar geleden speelde een vergelijkbare vraag bij mijn alma mater: Macchiarini scandal is a valuable lesson for the Karolinska Institute
. Kortgevat, een prominente chirurg ontwikkelde een experimentele techniek om middels stemcellen een nieuwe luchtpijp te laten groeien, voor patienten met kanker die medisch geen enkele kans meer hadden. En omdat het om patienten in een uitzichtloze situatie ging werd daar een uitzondering voor gegeven. De chirurg mocht opereren, en heeft een handvol patienten een experimentele nieuwe luchtpijp gegeven. En dat leek even goed te gaan.
En toen ging het minder goed. En begonnen die luchtpijpen een voor een weg te rotten. Andere chirurgen moesten dag in dag uit werken om opstoppingen te verhelpen, en alle patienten zijn uiteindelijk na veel lijden overleden.
Toen duidelijk werd dat de techniek niet werkte, en er meer en meer vragen gesteld werden (door andere chirurgen, enkele waarvan ontslagen zijn omdat ze durfden de geweldige Macchiarini te bekritiseren) is die chirurg verkast naar een ziekenhuis in Rusland, en heeft het daar nogmaals geprobeerd. Met wederom hetzelfde resultaat.
Neuralink heeft tot nu toe geen geweldig resultaat. Ja, de implantaten werken op korte termijn, maar dat is relatief simpel. Ik kan met een kleine boormachine en stevige een tungsten-draad ook een hersenimplantaat maken en inbrengen, geen enkel probleem. De uitdaging is om die implantaten over langere periodes te laten werken. Dit wordt lastiger doordat de imuuncellen van het brein
de neiging hebben om over vreemde stoffen te groeien en de electrische signalen zo te dempen. Elke ingang in het brein is tevens een manier voor infecties om binnen te komen, en ons brein is lang niet zo goed in infecties weerstaan als de rest van ons lijf (ons natuurlijke imuunsysteem komt niet de hersenen in). En dit lijkt een probleem voor Neuralink waar een meerendeel van de proefdieren vroegtijdig overlijden
.
Hoe vervelend het ook is om verlamd te zijn, het is beter dan een infectie oplopen die langzaam je hersenen vernietigd. Neuralink zal eerst moeten aantonen dat hun implantaat stabiel en veilig is. En de eisen daarvoor zijn (gelukkig) heel erg hoog binnen de biomedische wetenschap.