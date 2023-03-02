'Neuralink krijgt geen toestemming voor proef met chips in hersens'

Neuralink heeft geen toestemming gekregen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA voor het doen van proeven op mensen met breinimplantaten. Het Elon Musk-bedrijf wil met een chip ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen typen.

De FDA keurde de aanvraag vorig jaar af, meldt Reuters. De autoriteit kwam met een lijst aan bezwaren over de inhoud van de proeven met mensen, zo zeggen zeven bronnen tegen het persbureau. Sinds die tijd probeert Neuralink die bezwaren weg te nemen, maar dat is nog niet gelukt. Als die bezwaren wel weg zijn, zouden de proeven alsnog van start kunnen gaan.

Neuralink heeft in het openbaar niets gezegd over de bezwaren van de FDA. Musk zei eind vorig jaar dat 'het meeste van het papierwerk' was gedaan, maar vermeldde toen niets over de afgewezen aanvraag. De toestemming is nodig voor het bedrijf proeven met mensen mag doen.

Neuralink wil een brein-computerinterface ontwikkelen. Het eerste doel is daarbij om verlamde mensen meer te kunnen laten doen door ze een computer te laten bedienen. Neuralink werd in 2016 opgericht maar pas in 2019 maakt het bedrijf zijn plannen bekend.