'Elon Musk is in gesprek met Neuralink-concurrent voor mogelijke investering'

Elon Musk heeft hersenimplantaatbedrijf Synchron benaderd voor een mogelijke investering, schrijft Reuters. Het is niet duidelijk of het bijvoorbeeld om een fusie met Neuralink gaat. Neuralink en Synchron zijn concurrenten van elkaar en Musk is medeoprichter van Neuralink.

Vier bronnen zeggen tegen Reuters dat Musk Synchrons oprichter en ceo Thomas Oxley in de afgelopen weken heeft benaderd voor een investering. Oxley zou nog geen knoop hebben doorgehakt over de investering. De bronnen zeggen niet om wat voor overeenkomst het gaat; mogelijk wil Musk Synchron overnemen om te kunnen fuseren met Neuralink.

De Tesla-topman zou Synchron willen overnemen omdat hij gefrustreerd is door het gebrek aan voortgang bij Neuralink. Musk was in 2016 een van de medeoprichters van Neuralink en sprak in 2020 en 2021 de verwachting uit dat de eerste menselijke proeven in die jaren konden beginnen. Tot op heden is het bedrijf echter nog geen menselijke proef gestart, omdat de noodzakelijke goedkeuring is uitgebleven.

Zowel Neuralink als Synchron wil chips implanteren in mensen zodat verlamden bijvoorbeeld mails kunnen sturen. Vorig jaar liet Neuralink een makaak-aap met hersenimplantaten Pong spelen. Dit bedrijf heeft nog geen menselijke proeven uitgevoerd, terwijl Synchron vorig jaar de eerste chip in een mens implanteerde. Ook in Australië heeft Synchron proeven uitgevoerd. Anders dan bij Neuralinks implantaten hoeft voor Synchrons chip niet in de schedel te worden gezaagd.

Beide bedrijven werden in 2016 opgericht. Synchron heeft nu 60 werknemers en heeft volgens marktonderzoeker Pitchbook zo'n 65 miljoen dollar aan investeringen ingezameld. Neuralink heeft 300 werknemers en volgens dezelfde bron 363 miljoen dollar ingezameld.