Valve doet onderzoek naar brain-computer interfaces voor gaming

Valve onderzoekt de mogelijkheden van brain-computer interfaces, onder andere voor gaming. Dat meldt Gabe Newell, de medeoprichter van dat bedrijf, in een interview met het Nieuw-Zeelandse 1News.

Newell vertelt tegenover 1News dat Valve momenteel gebruikmaakt van OpenBCI-headsets voor het ontwikkelen van opensourcesoftware. "We werken aan een opensourceproject, zodat iedereen hogeresolutieafleestechnologieën voor hersensignalen ingebouwd kan krijgen in headsets, op een heleboel verschillende manieren."

OpenBCI onthulde vorig jaar een nieuw ontwerp van een dergelijke herseninterface, genaamd Galea. Galea is bedoeld om geïntegreerd te worden in VR- of AR-headsets en wordt geleverd met sdk's om biometrische data uit Galilea te brengen naar 3d-engines, software van derde partijen en 'alle veelvoorkomende programmeertalen'.

De Valve-topman zegt zelf dat het idee van brain-computer interfaces 'niet van science-fiction te onderscheiden valt', maar hij meldt ook dat het een 'domme fout' zou zijn als ontwikkelaars hier niet mee experimenteren. Newell meldt overigens dat Valve een dergelijk product niet op de korte termijn op de markt brengt. "De snelheid waarmee we dingen leren is zo hoog dat je niet voortijdig alles wil vastleggen, een product wil bouwen en alle goedkeuringsprocessen wil doorlopen, terwijl we over zes maanden iets hebben dat een heleboel andere functies mogelijk zou hebben gemaakt."

OpenBCI introduceerde in november zijn Galea-bci

Brain-computer interfaces zouden onder andere gebruikt kunnen worden in games. Bci's zullen volgens Newell leiden tot spelervaringen die veel beter zijn dan wat een speler via zijn ogen en oren kan krijgen. "De echte wereld zal niet langer de maatstaf zijn die we hanteren voor de best mogelijke visuele getrouwheid."

Buiten games zouden dergelijke brain-computer interfaces verschillende aspecten van het menselijk leven kunnen verbeteren. Newell noemt daarbij slaap als voorbeeld. "Slaap zal een app worden", aldus de Valve-topman. Met bci's zouden gebruikers zelf kunnen bepalen hoelang en hoe diep ze willen slapen. Valve levert ook bijdragen aan projecten die synthetische lichaamsdelen ontwikkelen, in ruil voor expertise.

Newell benadrukt verder enkele risico's van bci's. Hij noemt het idee dat een herseninterface iemand pijn laat voelen een 'ingewikkeld onderwerp', waarbij ontwikkelaars die functie zouden kunnen toepassen om gebruikers de pijn van hun in-game personage te laten voelen. Daarbij voegt de Valve-topman toe dat bci's ook vatbaar zullen zijn voor malware, net als andere digitale apparaten.

Gabe Newell en Valve praatte eerder al over bci-headsets voor gaming. De topman vertelde vorig jaar in een interview met IGN bijvoorbeeld dat 'we dichterbij The Matrix zijn dan mensen denken'. Andere grote bedrijven doen ook onderzoek naar herseninterfaces, waaronder Neuralink, een bedrijf van Elon Musk.