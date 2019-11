Valve presenteert donderdag vr-game Half-Life: Alyx

Valve komt met een nieuwe game in het Half-Life-universum. Het gaat om een virtualrealitygame met in de hoofdrol vermoedelijk Alyx Vance, zij is in Half-Life 2 de rechterhand van Gordon Freeman. Details over de game maakt Valve komende donderdag bekend.

Valve maakt in een tweet bekend dat Half-Life: Alyx op komst is en dat het om een vr-game gaat. De ontwikkelaar gaat het spel komende donderag om 19:00 uur Nederlandse tijd presenteren. Inhoudelijke details zijn nu nog niet bekend, maar de naam Alyx lijkt in ieder geval aan te geven dat het spel om personage Alyx Vance draait.

Eerder dit jaar bracht Valve zijn eigen Index-vr-bril uit. Met de nieuwe Half-Life-game wil het bedrijf vermoedelijk de verkoop van die bril en virtualrealitygaming in het algemeen stimuleren. Of de game ook speelbaar zal zijn zonder vr-headset, is nog niet bekend. Valve-oprichter Gabe Newell gaf begin 2017 al aan dat zijn bedrijf aan drie vr-games werkt.

Er gingen al lange tijd geruchten over de komst van een vr-game in het Half-Life-universum. Een maand geleden verscheen er een video van Valve News Network, waarin details uiteengezet worden over de game aan de hand van uitspraken van ontwikkelaars en aanwijzingen in de broncode van andere Valve-games. Half-Life: Alyx zou volgens geruchten in maart 2020 uitkomen.