Valve werkt aan drie games voor de vr-headset HTC Vive, die Valve mede ontwikkelt. Dat blijkt uit een interview met oprichter Gabe Newell met diverse media. De games gebruiken de Unity-engine en Valves eigen Source 2.

Newell liet geen details los over de nieuwe games, maar wilde volgens Gamasutra wel kwijt dat het de Vive heeft ontwikkeld, omdat het de games wilde gaan maken. "Dus een van de vragen die je ons misschien wil stellen is 'waarom maken jullie in vredesnaam hardware?'. Nu bouwen we dus drie vr-games. Wat we nu kunnen doen is hardware ontwerpen op hetzelfde moment dat we software ontwerpen."

Dat heeft als Newell als voordeel dat Valve naast de games zelf ook de manieren van input heeft ontworpen en dus beter weet wat er mogelijk is met het het systeem. "Onze indruk is dat het ons in staat gaat stellen om betere entertainmentervaringen te bouwen. Het idee is dus niet 'we kunnen meer geld verdienen met hardware maken', want hardware is eigenlijk traditioneel een handel met lage marges."

HTC en Valve brachten de Vive vorig voorjaar uit. Valve maakte voor de headset wel kleine demo's van de technologie in The Lab, maar bracht tot nu toe geen volledige games uit voor het systeem.