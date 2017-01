Door Julian Huijbregts, woensdag 18 januari 2017 09:06, 61 reacties • Feedback

Submitter: Slavy

Valve-topman Gabe Newell zegt in een ama op Reddit dat het bedrijf aan een singleplayergame werkt. Ook zegt hij dat er een kans is dat er nieuwe games verschijnen in het Half-Life- of Portal-universum. De laatste singleplayergame die Valve uitbracht is Portal 2, in 2011.

De vraag of Valve werkt aan een volwaardige singleplayergame, beantwoordt Gabe Newell met 'ja'. Vragen over de komst of status van Half Life 3 blijven verder onbeantwoord, maar wel antwoordt de Valve-topman bevestigend op de vraag of het mogelijk is dat er een nieuwe game verschijnt die zich afspeelt in het Half-Life- of Portal-universum.

Valve richt zich op het 'verbreden van mogelijkheden als het gaat om creëren van ervaringen', antwoordt Newell op de vraag welke richting het bedrijf op gaat in de toekomst. Het investeren in hardware is daar volgens hem onderdeel van. De nieuwe knuckles controller wordt gelijktijdig met nieuwe vr-games ontworpen, aldus Newell. Prototypes van deze controller voor de HTC Vive werden in oktober vorig jaar voor eerst gedemonstreerd. Aan welke vr-games Valve werkt is niet bekend. Het bedrijf bracht eerder met The Lab een uitgebreide techdemo uit voor de HTC Vive.

Valve blijft Source Engine 2 gebruiken voor zijn games. "We gebruiken het als de fundering voor sommige nog niet aangekondigde producten", zegt Newell. Hij zegt dat de wens van Valve is dat iedereen die aan games werkt binnen het bedrijf uiteindelijk van dezelfde engine gebruik zal maken.

Portal 2 is volgens Gabe Newell de beste singleplayergame van Valve. Dota 2 is zijn favoriete multiplayergame. Half-Life is niet zijn favoriet, omdat hij teveel betrokken was bij de ontwikkeling van het spel. Newell zegt dat het makkelijker is voor hem om fan te zijn van een game waar hij minder invloed op had.