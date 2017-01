Door Emile Witteman, woensdag 18 januari 2017 09:19, 19 reacties • Feedback

Het Centraal Bureau Statistiek heeft gedeeld dat webwinkels die niet ook een fysieke winkel hebben sneller groeien dan webwinkels die wel een fysiek pand moeten onderhouden. Verder zijn er vooral veel nieuwe webwinkels voor voeding bijgekomen.

De omzet van pure webwinkels is in de periode van januari tot november 2016 met 23 procent gestegen, ten opzichte van een groei van 21,5 procent een jaar eerder. Bij webshops met een fysieke winkel is de groeisnelheid afgenomen van 21,5 naar 14,9 procent.

Het type webwinkels waarvan er in 2016 het meeste werden gesticht, waren gespecialiseerd in voeding. Ten opzichte van 2015 is daarin een toename van 13,8 procent te zien. Volgens het CBS is inmiddels 9 procent van alle webwinkels gespecialiseerd in het verkopen van etenswaren. De grootste markt is die van kleding, die een marktaandeel van 25,4 procent heeft. Het aantal online kledingwinkels is in 2016 met 11,2 procent gegroeid.

De grootste groei in gebruikers zat bij de senioren. Bij mensen met leeftijden tussen de 65 en 75 jaar maakte in 2016 50 procent van de gebruikers weleens gebruik van een webwinkel. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Over de gehele bevolkingsgroep van Nederlanders heeft op dit gebied een stijging van 70 naar 73 procent plaatsgevonden.