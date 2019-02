Groei Nederlandse online omzet vlakt af

De online omzet was in 2018 17,8 procent hoger dan een jaar daarvoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. De groei is wel minder geworden. In 2017 bedroeg de groei van de omzet via internet nog 19,9 procent.

Het CBS maakt onderscheid tussen winkels die onlineverkoop als hoofdactiviteit hebben en winkels waarbij dat een nevenactiviteit is. De omzet van die eerste groep steeg in 2018 met 13,1 procent, de groei bij bedrijven die online erbij doen betrof 25,9 procent. Uit de cijfers blijkt dat winkels die zich exclusief op internet richten de oorzaak zijn voor het afvlakken van de groei; in 2017 maakten die nog een groei mee van 18,6 procent, tegenover 22,2 procent voor winkels waarbij het zwaartepunt niet op internet ligt.

Alleen in 2014 was de digitale omzetgroei lager; toen was er sprake van een verhoging van 11,9 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het is het tweede jaar op rij dat de omzetgroei lager ligt dan het jaar ervoor. In 2015 en 2016 groeide de omzet nog met 22,2 en 22,3 procent respectievelijk.

Verder valt op dat de groei in het vierde kwartaal minder groot was dan gebruikelijk. Normaliter zorgen de laatste maanden van het jaar voor de meeste groei. In 2018 kwam de meeste groei juist uit de eerste vier maanden van het jaar. Het CBS geeft wel aan dat de cijfers over 2018 nog voorlopig zijn en bijgesteld kunnen worden.