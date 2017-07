Aantal fysieke computerwinkels in Nederland daalt met een derde in tien jaar

Het aantal fysieke computerwinkels is afgelopen tien jaar in Nederland met meer dan een derde afgenomen. Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer dan twee derde van de winkels die vooral handelen in cd's en dvd's is weg.

Er zijn in Nederland nog 975 fysieke computerwinkels over, terwijl dat er tien jaar geleden 1685 waren. Dat is een daling van meer dan 35 procent, meldt het CBS. De daling van het aantal computerwinkels is waarschijnlijk te wijten aan de opkomst van webwinkels. Mensen doen meer aankopen online dan tien jaar geleden.

Winkels die handelen in cd's en dvd's kregen bovendien te maken met concurrentie van streamingdiensten en downloadbare muziek en films. Daardoor daalde het aantal fysieke winkels die vooral schijfjes aanbieden met muziek en films van 815 in 2007 naar 245 nu.

Het aantal telefoonwinkels nam juist afgelopen tien jaar toe, van 885 toen naar 1290. Het CBS merkt bovendien op dat het aantal webwinkels het afgelopen decennium sterk steeg, van ongeveer vijfduizend toen naar meer dan 32.000 in 2016.