dinsdag 4 april 2017

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal webwinkels in Nederland in de afgelopen tien jaar meer dan verzesvoudigde. In 2007 waren er nog ruim 5000 webwinkels, terwijl dat aantal in 2016 is gegroeid tot ruim 32.000 webwinkels.

Binnen de categorie webwinkels hebben kledingzaken het grootste aandeel en deze zijn ook de grootste stijger. Sinds 2013 is het aantal webshops in de modesector met 68 procent gestegen naar 8100 winkels. Ook wat betreft omzet zit de sector nog altijd in de lift. In het vierde kwartaal van 2016 was de omzet voor webshops bijna twee keer zo groot als in 2013. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS op basis van vragen van omroep WNL.

Uit de cijfers blijkt dat veel fysieke computerwinkels en winkels die handelen in kleine elektronica zoals dvd-spelers hun deuren hebben moeten sluiten. Ten opzichte van 2007 is dit aantal in 2016 gedaald met bijna 20 procent. Ook het totaal aantal fysieke winkelvestigingen daalde van 100.070 in 2007 naar 95.630 in 2016. Telefoonwinkels deden het wel goed, dat aantal is ten opzichte van 2007 gestegen met ruim 37 procent.

Het aantal ict-dienstverleners is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld: tussen 2007 en 2017 steeg dit aantal van 27.000 naar bijna 56.000. Het overgrote deel van deze ict-dienstverleners bestaat uit bedrijven met één werkzame persoon. Dit geldt ook voor de meeste webwinkels. Ondanks de flinke toename in ict-dienstverleners nam het aantal groothandels in ict-apparatuur met negentien procent af. Het aantal belhuizen en internetcafés nam met een derde af.