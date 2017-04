Door Joris Jansen, dinsdag 4 april 2017 11:15, 27 reacties • Feedback

Gameontwikkelaar Blizzard heeft in een rechtszaak een schadevergoeding toegekend gekregen van omgerekend bijna 8 miljoen euro. De rechter vond dat een Duitse maker van cheats en hacks, Bossland, schuldig was aan het schenden van het auteursrecht van Blizzard.

Volgens de rechter zorgden de door Bossman ontwikkelde hacks ervoor dat Blizzards anti-cheattechnologie 'Warden' kon worden omzeild. Daarmee heeft Bossman de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act overtreden. Volgens de rechter heeft Bossland met het beschikbaar maken van de hacks voor het grote publiek actief bijgedragen aan de auteursrechtenschending. Gebruikers werden ook geïnstrueerd over hoe de hacks moesten worden geïnstalleerd en gebruikt. De rechter heeft Bossland verboden om nog langer zijn producten te promoten en te verkopen in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit het vonnis van een rechtbank in Californië.

De zaak begon in juli 2016, toen Blizzard Bossland aanklaagde. Blizzard was niet blij met onder andere de 'Watchover Tyrant', een cheat voor Overwatch waarmee spelers van de game de gezondheid, positie en andere belangrijke informatie van zowel vrienden als vijanden kunnen zien. Dit geeft deze spelers een oneerlijk voordeel. Blizzard heeft vorig jaar al bans uitgedeeld voor meer dan duizend spelers in China. Bossland gaf toen aan te werken aan nieuwe systemen om Warden te kunnen omzeilen. Het Duitse bedrijf heeft ook cheats uitgebracht voor andere titels van Blizzard, zoals World of Warcraft, Diablo 3 en Heroes of the Storm.

Het is niet de eerste keer dat een gamemaker een rechtszaak wint van een dienst die scripts, hacks en cheats voor games aanbiedt. League of Legends-maker Riot Games heeft enkele weken geleden in een zaak tegen scriptingdienst LeagueSharp een bedrag van tien miljoen dollar toegewezen gekregen. Die dienst maakte het voor gebruikers mogelijk om vals te spelen in de populaire moba-game. Volgens de aanklacht was het voor gebruikers van LeagueSharp mogelijk om verborgen informatie te zien, het spel geautomatiseerd te spelen en sneller voortgang te boeken dan een menselijke speler.