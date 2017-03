Door Sander van Voorst, maandag 6 maart 2017 11:01, 32 reacties • Feedback

League of Legends-maker Riot Games heeft in een zaak tegen scriptingdienst LeagueSharp een bedrag van tien miljoen dollar toegewezen gekregen. Die dienst maakte het voor gebruikers mogelijk om vals te spelen in de populaire moba -game.

Riot Games had LeagueSharp in augustus vorig jaar aangeklaagd, omdat het de DMCA schond met zijn dienst, die de de anticheatmaatregelen van League of Legends omzeilt. Volgens de aanklacht was het voor gebruikers van LeagueSharp mogelijk om 'verborgen informatie te zien, het spel geautomatiseerd te spelen en sneller voortgang te boeken dan een menselijke speler', schrijft Law360.

De rechter heeft drie personen van LeagueSharp bovendien verboden om in de toekomst nog spellen van Riot Games te spelen en heeft hen opgedragen de website van de dienst over te dragen. De scriptingdienst was volgens de aanklacht te gebruiken voor een bedrag van 15 dollar per maand. Daarnaast konden gebruikers 50 dollar per maand betalen om op meerdere accounts tegelijk gebruik te maken van bots.

Rechtszaken door gamestudio's tegen de makers van software die valsspelen mogelijk maakt, komen vaker voor. Zo klaagde Blizzard in 2016 de maker van een tool aan die Overwatch-spelers in staat stelt om de locatie en health van andere spelers te zien. In dat geval was de aanklacht eveneens gericht op een schending van de DMCA door het omzeilen van anticheatmaatregelen.

LoL-personage Camille