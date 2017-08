Atari begint rechtszaak tegen Nestlé om reclame met variant op Breakout-game

Atari heeft voedselfabrikant Nestlé in de VS aangeklaagd om een KitKat-reclame waarin een variant van zijn retrogame Breakout te zien zou zijn. Daarmee maakt het bedrijf inbreuk op de auteursrechten van de gamemaker, vindt deze.

In de reclame is een groep mensen te zien die de game samen spelen, waarbij de blokken uit het spel zijn vervangen door chocoladerepen. De reclame was tot voort kort te zien in een online video, maar die is op het moment van schrijven niet meer te bekijken. Volgens de aanklacht, die in San Francisco is ingediend, gebruikte Nestlé de look and feel van de game, naast geluiden en beelden, aldus The Financial Times.

Atari is van mening dat het voedselbedrijf hiervoor toestemming had moeten vragen en zegt dat het spel 'een speciale plaats inneemt' binnen verschillende generaties. Nu eist het bedrijf onder meer het drievoudige van de inkomsten die de reclamespot heeft opgebracht. Het filmpje was alleen in het VK te zien op tv.

De arcadegame werd in 1976 uitgebracht en was gemaakt door Steve Wozniak met de assistentie van Steve Jobs, beiden medeoprichters van Apple. De bedoeling was om een bal te laten stuiteren op een balk onderin het scherm en zo blokken aan de bovenkant van het scherm weg te schieten. Sindsdien is de game vaak aangepast en opnieuw uitgebracht.

