Microsoft: Bing heeft marktaandeel van 33 procent in VS

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Bing een marktaandeel heeft van 33 procent in de Verenigde Staten, waarbij het zich baseert op cijfers van het onderzoeksbureau comScore. In de rest van de wereld is het aandeel kleiner.

Microsoft maakte de statistieken via het Twitter-kanaal voor Bing-advertenties bekend met de uitroep 'groter dan je denkt'. Daarmee speelt het bedrijf ogenschijnlijk in op de opvatting dat Bing geen grote gebruikersaantallen kent. Bij de statistieken gaat het om zoekopdrachten die direct via de dienst worden uitgevoerd of via zoekdiensten 'powered by Bing', zoals Yahoo. In de VS is de zoekmachine goed voor 5 miljard maandelijkse zoekopdrachten.

In andere werelddelen gaat het om aanzienlijk kleinere marktaandelen. In Europa is het aandeel 9 procent, hetzelfde geldt voor Nederland. In België ligt het met 12 procent net iets hoger. Het hoogste Europese aandeel wordt behaald in het VK, daar gaat het om een kwart van de zoekopdrachten. In Azië en Zuid-Amerika schommelt het aandeel rond de 5 procent, waardoor het wereldwijd op 9 procent neerkomt. De Europese Commissie claimde onlangs dat concurrent Google in de meeste Europese landen een marktaandeel heeft van meer dan 90 procent.

Met deze aantallen wil Microsoft zich mogelijk als aantrekkelijke partner voor advertentiebedrijven presenteren, zo merkt Ars Technica op. De site schrijft dat Bing al langer groeit en dat de dienst in 2015 voor het eerst winstgevend werd.