maandag 20 februari 2017

Google en Bing maken sites die inbreuk op auteursrechten faciliteren minder zichtbaar in de Britse versie van hun zoekmachines. Links naar die sites verschijnen niet meer in de eerste pagina van zoekresultaten. Ze doen dat vrijwillig.

Het Intellectual Property Office van het VK is dat overeengekomen met Google, Microsoft, de British Phonographic Industry en Motion Picture Association. Per 1 juni maken de zoekmachines piraterijsites minder vindbaar. Niet alleen komen sites waarvan de zoekmachines regelmatig meldingen ontvangen over auteursrechteninbreuk dan niet meer voor op de eerste pagina van zoekresultaten, maar ook verdwijnen piraterijtermen uit de autocomplete-lijst.

Hoewel het om een vrijwillige gedragscode gaat, zal het Intellectual Property Office de uitwerking evalueren en eventueel nieuwe stappen voorstellen. "Zoekmachines spelen een belangrijke rol om consumenten te helpen om online content te vinden. Het is essentieel dat ze links naar legale sites en diensten getoond krijgen en niet links naar piraterijsites" zegt Jo Johnson, Minister of State van het departement Universiteiten, Wetenschap, Onderzoek en Innovatie.