maandag 20 februari 2017

Het beroepshof van Nieuw-Zeeland heeft een uitspraak uit 2015 waarin bepaald werd dat de beheerders van Megaupload uitgeleverd konden worden aan de VS in stand gehouden. Die beheerders, waaronder Kim Dotcom en Bram van der Kolk, kunnen verder in beroep.

De beroepsrechter ging wel mee in een van de argumenten van de advocaat van de vier personen die uitgeleverd dreigen te worden. Het publiekelijk online communiceren van auteursrechtelijk beschermde werken is geen criminele activiteit in Nieuw-Zeeland, bevestigde het beroepshof.

Maar omdat met het willens en wetens maken van inbreuk wel iets wordt ontnomen aan de rechtenhouder, zijn de handelingen van de beheerders als georganiseerde fraude te beschouwen. Daarmee vallen de criminele activiteiten toch onder het uitleveringsverdrag tussen Nieuw-Zeeland en de VS, citeert Ars Technica de uitspraak.

Kim Dotcom verklaarde na de uitspraak dat de rechter de wet 'gehackt' heeft. "We hebben het belangrijkste argument gewonnen: dat online inbreuk op auteursrechten geen criminele activiteit is in Nieuw-Zeeland en daarom niet tot uitlevering kan leiden", zei hij. In een verklaring laat de advocaat van Dotcom en Van der Kolk weten beroep aan te tekenen bij het Court of Appeal of New Zealand. Daarna kunnen ze nog het Supreme Court of New Zealand, de hoogste rechtsinstantie. Daarmee kan de zaak nog jaren duren.

De VS vroeg in 2012 om de uitlevering van Dotcom en de Nederlander Bram van der Kolk. De VS wil Dotcom en de drie anderen, waaronder de Nederlander Bram van der Kolk, vervolgen omdat ze met de filesharingsite Megaupload auteursrechten zouden hebben geschonden.