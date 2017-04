Door Sander van Voorst, maandag 3 april 2017 12:21, 10 reacties • Feedback

Een Canadese rechter heeft bepaald dat de FBI geen toegang krijgt tot 32 Megaupload-servers om deze te onderzoeken. De dienst wilde met een zogenaamd clean team toegang krijgen om zo relevante informatie te identificeren.

TorrentFreak schrijft op basis van de onlangs gepubliceerde uitspraak dat de rechter in de zaak moest bepalen welke informatie op de Canadese servers met de Amerikaanse overheid gedeeld zou worden. Megaupload en de hostingspartij Equinix waren in beroep gegaan tegen het opsturen van de volledige inhoud van de servers. De FBI had aangeboden om zelf met behulp van een 'clean team' te bepalen welke inhoud al dan niet relevant was.

De rechter die over het beroep van Megaupload moest beslissen, schrijft in de uitspraak dat het bedrijf en de FBI tegenstanders zijn in deze zaak. Hoewel hij er niet aan twijfelt dat de FBI de taak naar behoren zou uitvoeren, acht de rechter het ontoelaatbaar om 'een partij die zo nauw met een van de partijen in de zaak samenwerkt, het onderzoek te laten uitvoeren'. Dat zou in strijd zijn met de rechterlijke onpartijdigheid en de eerlijkheid van het proces. Een deskundige in een rechtszaak zou geen connectie mogen hebben met de inhoud ervan, aldus de rechter.

De Canadese servers waren in beslag genomen in 2012, toen de FBI de uploadsite uit de lucht haalde. In dat jaar werd een doorzoekingsbevel voor de servers uitgevaardigd en bepaalde de Canadese minister van Justitie dat de inhoud naar de VS moest worden gestuurd voor onderzoek. Megaupload was het hier niet mee eens, omdat niet alle gegevens op de servers relevant zouden zijn voor het onderzoek.

De zaak tegen Megaupload-oprichter Kim Dotcom loopt sinds 2012 en de VS wil dat hij en enkele medewerkers, waaronder de Nederlander Bram van der Kolk, uitgeleverd worden. Een Nieuw-Zeelandse beroepsrechter oordeelde in februari dat de uitlevering inderdaad plaats mag vinden. De advocaat van Kim Dotcom liet toen weten tegen de beslissing in beroep te gaan, waardoor een uiteindelijke beslissing nog op zich laat wachten. Dotcom heeft laten weten te werken aan een nieuwe dienst, met de naam Megaupload 2, waarvoor hij eerder 2 miljoen dollar heeft opgehaald.