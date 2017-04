Door Sander van Voorst, woensdag 5 april 2017 11:10, 24 reacties • Feedback

Kim Dotcom heeft een video getoond waarin hij zijn eerste dienst introduceert op basis van Megaupload 2 en Bitcache, een dienst die bitcoinmicrotransacties mogelijk maakt. De dienst heeft de naam Bitcontent en laat gebruikers geld vragen voor bestanden die ze uploaden.

In de video zet Dotcom uiteen hoe het proces ongeveer in elkaar steekt. Zo kunnen Bitcontent-gebruikers op de eerste pagina een 'bitcache container' voor het bestand creëren dat ze willen uploaden. Deze maakt het mogelijk om een zelfgekozen prijs voor het bestand te vragen. In de video is tekst op de pagina te zien, waaruit op te maken is dat 'klanten' zowel het bedrag in hun eigen valuta te zien krijgen als in 'Bits', die volgens Quartz omgezet kunnen worden in bitcoin. Dotcom liet aan de site weten het systeem in de komende zes maanden gereed te willen hebben.

Uit de toelichting van Dotcom blijkt verder dat uploaders ervoor kunnen kiezen of zij hun bestanden bij Megaupload 2 of bij een andere hoster willen plaatsen. Daarnaast zijn er opties om een beperking van het maximale aantal downloads vast te stellen, donaties te accepteren en inhoud alleen via een stream aan te bieden. Aan de hand van een stukje code kunnen uploaders een link naar hun inhoud op hun eigen pagina plaatsen of deze door middel van een url delen. Verdere details over Bitcontent heeft Dotcom niet bekendgemaakt.

Hij wist in oktober een miljoen dollar op te halen voor zijn project rond Megaupload 2 en Bitcache. Destijds zei hij dat zijn diensten eind februari beschikbaar zouden komen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Dotcom is momenteel verwikkeld in een rechtszaak over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten. De zaak loopt sinds zijn dienst Megaupload in 2012 door de FBI offline werd gehaald.