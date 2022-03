Hooggerechtshof Nieuw-Zeeland verwerpt beroep tegen uitlevering Kim Dotcom

Het Hooggerechtshof van Nieuw-Zeeland heeft een van de beroepen tegen de uitlevering van Kim Dotcom aan de VS verworpen. Dotcom wordt in de VS beschuldigd van grootschalige piraterij. Op Twitter geeft hij aan 'niet onder de indruk' te zijn van de uitspraak.

De voormalige topman van Megaupload kan in de Verenigde Staten veroordeeld worden tot maximaal twintig jaar celstraf, schrijft Yahoo News. Volgens de aanklacht is er voor ten minste 500 miljoen dollar aan auteursrechten ontdoken via gedeelde bestanden op Megaupload. Dotcom wordt beschuldigd van racketeering, fraude en het witwassen van geld.

Het juridische geschil begon in 2012, toen de VS vroeg om de uitlevering van Dotcom, samen met twee anderen. In 2015 oordeelde een rechtbank in Nieuw-Zeeland dat de uitlevering plaats kon vinden, waarop Dotcom in beroep ging bij het High Court in Nieuw-Zeeland. De uitspraak werd daarop in stand gehouden, waarna Dotcom naar de Court of Appeals stapte. Ook hier werd geoordeeld dat Dotcom mag worden uitgeleverd, waarop Dotcom naar het Hooggerechtshof ging.

Dat Hof heeft nu geoordeeld dat Dotcom en zijn medegedaagden niet in beroep kunnen gaan tegen aspecten van het eerdere vonnis. In een gepubliceerde uitspraak verwerpt het Hof het argument dat de de Court of Appeals een onrechtmatige uitspraak heeft gedaan. "Wij zijn van mening dat het Hof niets meer hoeft te doen met betrekking tot de voorgestelde beroepen, gezien onze conclusie dat er geen sprake is van een gerechtelijke dwaling", concludeerden drie rechters van het Hooggerechtshof. Het Hof meldt in zijn uitspraak dat de andere aangehaalde argumenten 'onvoldoende kans op slagen hebben om een beroep bij het Hooggerechtshof te rechtvaardigen'.

Dotcom reageert op Twitter dat hij 'niet onder de indruk' is van de uitspraak. "Ik begin in januari met livestreaming. 2022 wordt leuk. Geniet van de feestdagen." Dotcom heeft inhoudelijk niet gereageerd op de beslissing van het Hof. Het is niet duidelijk of Dotcom nog verdere juridische stappen kan of zal ondernemen.