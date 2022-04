Twitter moet van Franse rechter inkijk geven in moderatiebeleid

Twitter moet van een Franse rechter meedelen hoeveel middelen het inzet voor moderatie in Frankrijk. Hierdoor moet het socialemediabedrijf onthullen hoeveel moderators het in dienst heeft voor het land en enkele van hun persoonsgegevens onthullen.

In 2020 had een groep van Franse organisaties die strijden tegen racisme, homofobie, antisemitisme en haat een rechtszaak aangespannen tegen Twitter in Frankrijk. Ze opperden toen dat het socialenetwerkbedrijf te weinig deed tegen haatspraak en eisten onder andere dat Twitter het aantal Franstalige moderators dat het bedrijf in dienst had, openbaar zou maken.

De rechtbank in Parijs gaf de aanklagers vorige zomer gelijk en Twitter kreeg na afloop van die rechtszaak volgens Le Monde twee maanden de tijd om de nodige documenten vrij te geven waarin de middelen opgelijst stonden die het bedrijf aanwendde in Frankrijk om haatspraak op het platform tegen te gaan. Twitter moest volgens dat vonnis ook het aantal moderators voor de Franse inhoud op Twitter meedelen, alsook enkele van hun persoonsgegevens zoals locatie, nationaliteit en voertaal.

Twitter ging vorig jaar in beroep tegen die uitspraak en stelde toen dat hun moderatiesysteem naar behoren werkte. Nu wordt het bedrijf toch verplicht om het vonnis van de Franse rechtbank in beroep te eerbiedigen. In een reactie aan de pers laat Twitter weten dat de veiligheid van zijn gebruikers de hoogste prioriteit krijgt binnen het bedrijf en dat het de uitspraak van de Franse rechtbank verder onderzoekt.