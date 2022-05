Aantal maandelijks actieve Twitter-gebruikers stijgt tot 217 miljoen

Twitter heeft er in het afgelopen jaar 13 procent maandelijks actieve gebruikers bijgekregen. Daardoor heeft het sociale platform nu 217 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Een kwartaal eerder had het platform 211 miljoen gebruikers.

Het platform denkt die extra gebruikers te hebben gekregen door 'productverbeteringen' en 'wereldwijde gesprekken op het platform over huidige gebeurtenissen'. De groei kwam voornamelijk doordat er meer internationale gebruikers bijkwamen; in de Verenigde Staten kwam er voor twee procent aan extra gebruikers bij. Twitter heeft als plan om eind 2023 315 miljoen maandelijks actieve gebruikers te hebben. Het bedrijf ziet met de huidige cijfers geen reden om dit plan bij te stellen.

Twitter maakte in het boekjaar 2021 een omzet van 5,08 miljard dollar, 37 procent meer dan in 2020. Het nettoverlies bedroeg 221 miljoen dollar. In het laatste kwartaal van 2021 maakte het bedrijf wel nog een nettowinst van 222 miljoen dollar. In 2023 wil het bedrijf een omzet van 7,5 miljard dollar draaien.