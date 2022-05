Screenshots tonen Twitter-functie om tweets alleen te delen met bepaalde volgers

Screenshots tonen een functie waar Twitter aan werkt om tweets alleen te delen met bepaalde volgers. Tot nu toe kunnen twitteraars alleen beperken wie er kan reageren op een bepaalde tweet, maar niet wie hem kan zien.

Twitter noemt de functie vooralsnog Flock, meldt InputMag, al kan die naam nog wijzigen. Gebruikers kunnen tot maximaal 150 volgers aanwijzen als onderdeel van hun Flock. Die gebruikers zien niet of ze wel of niet in de Flock zitten. Wel is zichtbaar als tweets alleen zichtbaar zijn, omdat ze zijn toegevoegd aan een Flock, zo blijkt uit de screenshots die ontwikkelaar Alessandro Paluzzi vond.

De functie lijkt op wat Instagram doet met Close Friends, wat Facebook al langer als functie heeft en wat andere sociale netwerken al eerder hadden ingebouwd. Twitter had een functie als Flock al vorige zomer aangekondigd als Trusted Friends. Het is nog onbekend wanneer de functie bruikbaar is voor alle gebruikers.