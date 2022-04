Topman: Instagram gaat komend jaar alle videoformats samenvoegen in Reels

Instagram gaat komend jaar alle videoformats, dus videoberichten, Reels, Stories en het voormalige IGTV, samenvoegen in het shortform-videoformat Reels. Dat heeft topman Adam Mosseri van Instagram gezegd in een video aan gebruikers.

In de video aan gebruikers, die Mosseri onder meer op Twitter plaatste, vertelt hij dat het bedrijf komend jaar nog verder in gaat zetten op video. In juli zei hij in een soortgelijke video al dat Instagram niet langer een app is voor het delen van foto's en dat het sociale medium zich zou gaan richten op video. In 2022 wordt daar opnieuw op ingezet.

Mosseri zegt dat de belangrijkste prioriteit voor het sociale medium in 2022 wordt dat alle videovormen die nu in Instagram zitten, worden 'geconsolideerd' rondom Reels. Reels is een functie die vergelijkbaar is met TikTok, waarbij gebruikers korte video's posten. Reels kreeg in 2021 al een centrale plek in de Instagram-app. Mosseri zegt dat Instagram opnieuw inzet om Reels als product te laten groeien.

Daarnaast gaat Instagram zich in 2022 richten op het verbeteren van Messenger. Volgens Mosseri is het 'duidelijk geworden' dat berichten versturen de belangrijkste manier is voor vrienden om elkaar online te ontmoeten. Daarom gaat Instagram komend jaar de berichtendienst in de app uitbreiden om het makkelijker te maken om berichten naar anderen te sturen.

Mosseri zegt daarnaast dat Instagram komend jaar van plan is werk te maken van transparantie. "Mensen moeten begrijpen hoe Instagram werkt", zegt hij. Hoe Instagram dat gaat doen, zegt Mosseri er niet bij. Tot slot gaat Instagram 'nieuwe manieren introduceren' voor creators om geld te verdienen via de app.