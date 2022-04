Topman: Instagram is niet langer app voor delen van foto's

Instagram is niet langer een app voor het delen van foto's, maar richt zich nu meer op video. Dat zegt topman Adam Mosseri in een video aan gebruikers. Het sociale medium gaat daarom in de komende maanden experimenteren met het voorschotelen van meer video's aan gebruikers.

Mensen openen Instagram om vermaakt te worden, zegt Mosseri in de video aan gebruikers. Ze maken nu minder gebruik van de Feed of van Stories en communiceren in plaats daarvan meer via berichten. Daarom moet Instagram zelf meer een plek voor vermaak via video worden, aldus de topman van het Facebook-dochterbedrijf.

In de komende maanden komen er daarom meer experimenten met video, onder andere door video's full screen te laten zien op telefoons. Ook komen er vaker posts in de Feed van accounts die gebruikers niet volgen, maar die gaan over onderwerpen die gebruikers misschien interessant vinden. Vermoedelijk moet dat de Feed interessant houden nu reguliere gebruikers minder vaak posten in de Feed en in Stories.

Video is een van de vier gebieden waarop Instagram zich wil gaan richten. De anderen zijn DM's, shopping en makers. Voor die laatste categorie komen er meer manieren om geld te verdienen, bijvoorbeeld via Stories die alleen te zien zijn voor betalende gebruikers.