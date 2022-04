Instagram werkt aan Stories die alleen betalende gebruikers kunnen zien

Instagram lijkt te werken aan Exclusive Stories, waarmee populaire gebruikers stories kunnen delen met alleen gebruikers die hen betalen. De functie lijkt op Super Follow van Twitter, waarmee gebruikers andere gebruikers kunnen betalen om afgeschermde tweets te zien.

De functie kwam voor het eerst naar buiten via berichten van reverse engineer Alessandro Peluzzi. Hij vond de functie in de code van de Instagram-app en publiceerde screenshots van hoe de onaangekondigde functie eruit zal zien. Instagram zegt tegen Techcrunch nu nog niet meer details te kunnen geven en wil er pas later over spreken. Daarmee bevestigt het sociale medium impliciet het bestaan van Exclusive Stories.

De bedoeling is dat gebruikers een abonnement kunnen nemen bij populaire gebruikers en accounts. Zonder dat abonnement is wel te zien dat er Exclusive Stories zijn, maar is de inhoud onzichtbaar. Met een abonnement is de inhoud te zien, maar het maken van screenshots kan niet.

De stap moet deel uitmaken van een strategie van Facebook-dochterbedrijf Instagram, waarmee populaire gebruikers en accounts op meerdere manieren geld kunnen verdienen op het platform. Dat zit ook in betere ondersteuning voor het aanbieden van merchandising en manieren om te delen in advertentieomzet op Instagram TV en Reels.

Instagram is niet de enige die daaraan werkt. Twitter heeft Super Follow, waarmee populaire twitteraars geld kunnen verdienen door abonnementsgeld te vragen aan andere gebruikers. Tot nu toe verdienden makers op sociale media vooral aan samenwerkingen voor sponsoring en advertenties.