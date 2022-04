Google maakt api voor tonen vaccinatie-informatie op Android

Google heeft de Passes-api van Google Pay aangepast om informatie over vaccinatie of testen te tonen op Android. De kans lijkt klein dat de api van Google in Europa in gebruik zal zijn, maar in de VS is de functie beschikbaar.

De api kan in Google Pay een 'pas' tonen met daarop vaccinatie-info van de gebruiker in de vorm van een QR-code, meldt Google. Het voorbeeld toont een pas van Healthvana uit de Verenigde Staten. Alleen gezondheidsorganisaties kunnen de api gebruiken, net zoals dat het geval is met de Exposure Notification-api van Apple en Google. Die vormt de basis van CoronaMelder in Nederland.

De api van Google komt in Europa laat. Vanaf donderdag werkt Eudcc, het Europese digitale coronacertificaat. Daarmee kunnen gebruikers aan de grens laten zien dankzij een gestandaardiseerde QR-code dat zij gevaccineerd, onlangs getest of hersteld zijn. In Nederland gebeurt dat via de app CoronaCheck, in België via CovidSafe.

Net als Eudcc werkt ook de api van Google offline. Gebruikers krijgen een snelkoppeling op het homescreen, terwijl het tonen van de QR-code een authenticatie vereist in de vorm van een pincode, gezichtsscan of scan van de vingerafdrukscanner. Google bewaart geen kopie van de informatie en zegt dat die alleen op het toestel staat. Ook wordt de informatie niet gebruikt voor het targeten van ads.