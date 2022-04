Veel gebruikers ervaren problemen met ophalen testuitslagen in CoronaCheck-app

Veel gebruikers blijken problemen te ervaren met de CoronaCheck-app. Zo slagen velen er niet in om een bewijs van een negatieve PCR-test in te laden bij de app en werkt de QR-code niet bij iedereen die een prik plus coronabesmetting heeft gehad.

Op Gathering of Tweakers en sociale media zoals Twitter geven gebruikers aan dat ze hun negatieve PCR-test niet kunnen toevoegen aan de app. Sommigen geven aan op het punt te staan om op reis te gaan en dat ze de app als bewijs moeten gebruiken om bepaalde landen te kunnen betreden.

Het ministerie van Volksgezondheid erkent tegen NU.nl dat er problemen zijn: "Het lijkt erop dat het probleem zit in de aanlevering van de gegevens uit de GGD-systemen aan CoronaCheck." Gebruikers moeten hoe dan ook rekening houden met een verwerkingstijd van dertig uur nadat de PCR-test is uitgevoerd. Het streven van de GGD's is om de PCR-test binnen 26 uur te verstrekken, maar daarna kan het nog tot vier uur duren voordat hij in de app op te halen is.

Gebruikers ervaren vrijdag veel langere wachttijden. Mede door de storing is de helpdesk van de GGD overbelast en moeten mensen rekening houden met lange wachttijden. Gebruikers geven ook aan dat ze geen QR-code krijgen als ze een enkele prik en minder dan 180 dagen geleden een coronabesmetting hebben gehad. Het ministerie van Volksgezondheid meldt hier meerdere klachten over gehad te hebben en deze problemen zouden naar verwachting snel opgelost moeten zijn.

Ten slotte meldt RTL Nieuws dat nog steeds niet alle commerciële testaanbieders aangesloten zijn op de CoronaCheck-app en op de website Testenvoorjereis.nl. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur spreekt van 'kinderziektes', die er zijn omdat er weinig tijd was om het systeem op te zetten.