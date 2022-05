Minister: Nederlands digitaal vaccinatiebewijs voor reizen is in juni klaar

De CoronaCheck-app die nu alleen een bewijs kan laten zien van een negatieve coronatest, kan vanaf juni laten zien dat iemand is gevaccineerd. Daarmee kunnen gebruikers internationaal reizen. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De bedoeling is dat CoronaCheck zal dienen als Nederlandse app voor een Europees digitaal vaccinatiebewijs, iets waarover Tweakers vorige maand een Plus-artikel schreef. Gebruikers kunnen vanaf juni een vaccinatiestatus genereren die douaniers in andere Europese landen kunnen scannen om zo te verifiëren dat reizigers gevaccineerd zijn. Die status komt uit het computersysteem CIMS, wat staat voor Covid-19 Informatie en Monitoring Systeem.

Daarmee zou het digitale vaccinatiebewijs klaar zijn voor de periode van de zomervakantie. De zomervakantie in het onderwijs begint in juli. De bedoeling van de Europese samenwerking rond vaccinatiebewijzen is relatief veilig reizen tussen landen in Europa mogelijk maken deze zomer. Dat is vooral belangrijk voor het toerisme.

De app wordt niet verplicht. Een vaccinatiestatus kan ook op papier komen te staan, zegt De Jonge. Sowieso mogen landen niet verplichten dat reizigers een vaccinatie kunnen aantonen, al mogen ze dan vermoedelijk wel een recente negatieve test vragen.