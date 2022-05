FreeBSD 13.0 is verschenen

Het Release Engineering-team van FreeBSD heeft versie 13.0 van het besturingssysteem vrijgegeven. De release moet onder andere prestatieverbeteringen brengen. Ook zijn enkele verouderde GNU-tools verwijderd.

Het gaat om de eerste release van de stabiele 13-branche van FreeBSD. Het ontwikkelteam somt de wijzigingen op die bij de release zijn doorgevoerd. Zo hebben de lang-, lld- en lldb-utilities en compiler-rt-, llvm-, libunwind- en libc++-libraries een update ontvangen naar versie 11.0.1. Daarnaast zijn enkele verouderde onderdelen verwijderd, zoals meerdere drivers, de GNU-debugger die aanwezig was voor crashinfo, binutils 2.17 en gcc 4.2.1.

Nieuw is verder dat er in-kernel encryptie is voor TLS 1.0 tot en met 1.3 en dat de 64bit-Arm-architectuur de tier 1-status heeft gekregen. FreeBSD 13.0 is beschikbaar voor amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 en riscv64. De software is te installeren via bootable ISO-images, netwerken of, voor sommige architecturen, via USB-geheugensticks. De release van FreeBSD 12.0 vond in december 2018 plaats.