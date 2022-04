Netgate verwijdert WireGuard uit pfSense na bugs FreeBSD-implementatie

Netgate heeft de kernel-mode versie van WireGuard uit zijn op FreeBSD gebaseerde router- en firewallsoftware pfSense gehaald. De stap volgt na een besluit om de WireGuard-module wegens meerdere problemen nog niet mee te nemen in de 13.0-release van FreeBSD.

Netgate meldt WireGuard uit pfSense te halen om de software grondig door te lichten. Als WireGuard uiteindelijk toch in FreeBSD belandt, bekijkt het bedrijf het toevoegen aan een toekomstige versie van pfSense weer. Netgate introduceerde halverwege februari pfSense Plus versie 21.02 en pfSense Community Edition versie 2.5.0 met daarbij in preview kernelimplementatie voor WireGuard.

De ontwikkeling van WireGuard voor pfSense werd gesponsord door NetGate. De ontwikkeling duurde meer dan een jaar en in november werd de port committed naar FreeBSD door ontwikkelaar Matt Macy. De bedoeling was dat deze in de kernel van FreeBSD 13.0 zou verschijnen, een release die op korte termijn zou uitkomen.

Na de aankondiging van Netgate over de implementatie in de pfSense-releases maakte WireGuard-grondlegger Jason Donenfeld bekend dat hij samen met andere FreeBSD- en OpenBSD-ontwikkelaars serieuze problemen gevonden had in de port en dat de versie niet gereed was voor release. Hij had het daarbij over onder andere kernelpanics, buffer overflows en andere showstoppers.

Een week lang bugfixen door Donenfeld en FreeBSD-ontwikkelaars Kyle Evans en Matt Dunwoodie mocht niet baten. "Een opvallend noemenswaardig iets is dat er 40.000 regels van geoptimaliseerde crypto-implementaties uit de Linux-kernel compat module zijn gehaald, maar niet correct aangehaakt, en onherstelbaar gemangeld zijn met doolhoven van Linux-naar-FreeBSD-ifdefs", meldt Donenfeld hierover, zoals uitgelicht door Ars Technica. Donenfeld beklaagt zich over de gebrekkige communicatie door een niet nader genoemde populaire leverancier van firewalls, die een ontwikkelaar opdracht gaf voor een WireGuard-implementatie, zonder contact op te nemen met het project.