WireGuard-vpn 1.0.0 verschijnt in Linux 5.6-kernel

Versie 1.0.0 van de vpn-applicatie WireGuard is verschenen, tegelijk met de release van Linux 5.6, waar WireGuard nu onderdeel van is. WireGuard moet vpn sneller en makkelijker maken, met een kleine codebase.

Hoofdontwikkelaar van WireGuard Jason Donenfeld kondigt versie 1.0.0 van de software aan en meldt dat in aanloop naar de integratie in Linux 5.6, WireGuard een beveiligingsaudit heeft ondergaan en stabiliteitsverbeteringen heeft gekregen. Distributies als Arch, Gentoo en Fedora 32 ontvangen WireGuard automatisch bij de update naar kernelversie 5.6. De ontwikkelaars werken ook aan het backporten van de vpn-software voor distributies die nog op oudere kernelversies draaien. Windows- en macOS-versies van WireGuard hebben de 1.0.0-status nog niet bereikt.

WireGuard is vpn-software met een kleine codebase die het instellen van vpn makkelijk moet maken en voor snellere verbindingen moet zorgen, schrijft Ars Technica. De software kreeg al snel de goedkeuring van Linux-voorman Linus Torvalds, die het in 2018 a work of art noemde in vergelijking met de horrors van OpenVPN en IPSec.

De software is onderdeel van het zondag verschenen Linux 5.6. Volgens Phoronix gaat het om een relatief omvangrijke kernelupdate, met onder andere ondersteuning voor usb 4 dankzij Intels bijdrage op basis van zijn Thunderbolt 3-drivercode.

Ook biedt de kernel vroege Y2038-compatibiliteit voor 32bit-systemen. Het jaar 2038-probleem verwijst naar de datumaanpassing die 32-bits Unix-systemen op 19 januari 2038 om 03:14:07 utc maken. Ze zullen zonder aanpassingen op dat moment de datum 13 december 1901 aangeven. Dit komt omdat het aantal seconden dat is verstreken sinds 1 januari 1970 00:00:00 utc, het begin van de 'Unix-tijd', wordt bijgehouden in een integer van 32 bits. In 2038 is de maximale waarde bereikt en gaan de programma's die Unix-tijd gebruiken over op een groot negatief getal, wat ze interpreteren als 13 december 1901.