Wireguard-ontwikkelaar werkt aan Windows-kernelimplementatie

Vpn-protocol WireGuard krijgt een aparte implementatie voor de Windows-kernel. De software is geport van de Linux-kernelversie. Volgens de makers is de software daarmee wel zes keer sneller dan de huidige versie, met name via wifiverbindingen.

WireguardNT is volgens de makers een directe port van de Linux-codebase van de software. Het gaat om een implementatie van de vpn die direct voor de Windows-kernel beschikbaar is. Op dit moment maakt WireGuard voor Windows gebruik van een Go-codebase die crossplatform werkt, met een TUN-driver genaamd wintun . Door direct in de kernel te worden geïmplementeerd hoeft niet eerst die codebase te worden aangesproken en te worden gecommuniceerd via de driver. Dat maakt de vpn een stuk sneller, zeggen de makers.

De ontwikkelaars zeggen op een bedrade verbinding een maximale snelheid van 7,5Gbit/s te halen tijdens een test, al geven ze toe dat dat voor de meeste gebruikers weinig relevant is. De echte winst zou in wifiverbindingen zitten. Die zou met het gebruik van wireguard-nt net zo snel zijn als de oude WireGuard-verbinding via een ethernetverbinding, en ruim zes keer zo snel worden als een wifiverbinding zonder wireguard-nt. De makers zeggen het protocol nog verder te optimaliseren in de toekomst. "Maar alleen al door in de kernel te zitten verlagen we de latentie en verdwijnen switch-problemen die we nu hebben."

De kernelversie van WireGuard zit nog in een vroege fase. De makers noemen het 'experimenteel'. Er zijn nog drie ontwikkelfases nodig voordat wireguard-nt beschikbaar kan komen, waarbij de oude codebase definitief uit de Windows-client wordt verwijderd. Wanneer dat ongeveer gaat gebeuren zeggen de ontwikkelaars niet.