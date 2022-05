Realme kondigt magnetische draadloze 50W-lader aan

Realme heeft een serie magnetische accessoires en draadloze laders aangekondigd, waaronder de MagDart, een magnetische 50W-lader voor in ieder geval de Realme Flash-smartphone. Ook verschijnt een 3,9mm dikke magnetische 15W-lader.

De MagDart is vooralsnog de eerste draadloze en magnetische lader die aangekondigd is voor een Android-telefoon. De MagDart moet een 4500mAh-accu in 54 minuten volledig opladen. De lader werkt vergelijkbaar als bijvoorbeeld de MagSafe van Apple. De lader klemt met magneten achterop de telefoon om vervolgens draadloos de telefoon op te laden. De MagDart is voorzien van een ventilator om ervoor te zorgen dat de lader niet oververhit.

De aankondiging van de MagDart was een week geleden al uitgelekt, maar toen was nog niet bekend dat de lader tot 50W kon opladen. De MagDart kan draadloos laden, maar ook bedraad via Realme's 65W SuperDart, dezelfde laadtechnologie achter OPPO's SuperVOOC en OnePlus' Warp Charge 65.

Naast de MagDart van 50W komt Realme met een ronde draadloze 15W-lader van 3,9mm die een 4500mAh-accu in 90 minuten moet kunnen opladen. Deze lader is aanzienlijk dunner dan zijn grote broer. Ook komt Realme met een reeks magnetische accessoires, waaronder een magnetische powerbank die vergelijkbaar is met Apples MagSafe Battery Pack, maar die ook als dock en telefoonstandaard gebruikt kan worden.

Behalve de powerbank brengt Realme een ringlamp uit, de MagDart Beauty Light, die van stroom wordt voorzien door de omgekeerde laadfunctie van een telefoon, waarmee bijvoorbeeld ook oordopjes opgeladen kunnen worden. Verder verschijnt de MagDart Case, een hoesje voor drie creditcards, die voorzien is van een kickstand.

De MagDart-lader is in eerste instantie gemaakt voor de aankomende Realme Flash-smartphone. Wel brengt Realme een MagDart-compatibel hoesje uit voor de Realme GT. Het is nog onbekend of de lader ook op andere telefoons werkt die draadloos laden ondersteunen. Ook heeft Realme nog geen prijs en verkoopdatum aangekondigd voor de laders en accessoires.