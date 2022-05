Renders tonen eerste tablet van Realme

De naar verluidt officiële renders van de Realme Pad zijn online verschenen. Het gaat om de eerste tablet van de Chinese prijsvechter. De tablet lijkt een 10,4"-scherm te krijgen met een frontcam in het midden van de horizontale schermrand.

De renders tonen een tablet met een 16:9-scherm en een camera aan de achterkant, die iets uitsteekt. Aan de voorkant zit ook een camera en net als bij de meeste laptops zit die in het midden van de horizontale schermrand. Volgens OnLeaks gaat het om de officiële persrenders. Eerder maakte hij al renders op basis van uitgelekte informatie. De nieuwe beelden zijn online gezet door MySmartPrice.

Realme's eerste tablet zou de naam Realme Pad krijgen. De fabrikant hintte eerder al op de komst van een tablet, maar wanneer de officiële aankondiging volgt, is nog niet duidelijk. Het scherm heeft een diagonaal van 10,4" en een onbekende resolutie. De tablet is 6,8mm dik en zou een 7100mAh-accu krijgen.

Volgens geruchten krijgt het apparaat 6GB ram en 64GB flashopslag, maar welke soc er in de tablet zit, is nog niet duidelijk. Ook is er nog niets bekend over de Android-versie die op de tablet zal draaien. Voor zijn telefoons maakt Realme een eigen schil.

De Chinese fabrikant Realme is onderdeel van BBK Electronics, waar ook OPPO en OnePlus onder vallen. Realme is met name groot in India en wordt gepositioneerd als prijsvechter. Realme verkoopt zijn toestellen ook in de Benelux. Onlangs verschenen er ook al renders van de eerste Realme-laptop.