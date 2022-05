Apple boekt recordomzet dankzij goede verkopen van iPhone 12-smartphones

Apple heeft het afgelopen derde kwartaal afgesloten met een recordomzet die ook een stuk hoger is dan analisten hadden verwacht. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is er met name veel meer omzet gehaald in de categorie van iPhone-verkopen.

Apples omzet kwam uit op 81,4 miljard dollar, blijkt uit de kwartaalcijfers. Dat is een stijging van 36 procent; in hetzelfde kwartaal een jaar geleden kwam Apple niet verder dan 59,7 miljard dollar. Analisten gingen uit van een behaalde omzet van 73 miljard dollar. In het derde kwartaal was de behaalde omzet nog niet eerder zo hoog.

Traditioneel zijn de inkomsten uit de verkoop van iPhones in het afgelopen kwartaal nooit zo hoog, mede omdat men langzaam begint uit te kijken naar nieuwe modellen die later in het jaar verschijnen. Dat blijkt ook wel uit de omzet uit de iPhone-verkoop in het derde kwartaal uit 2020. Toen was dat nog 26,4 miljard dollar, terwijl dat nu op 39,6 miljard dollar uitkwam. Apple meldt geen exacte verkochte aantallen.

In een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers meldt ceo Tim Cook dat de iPhone 12-reeks het erg goed doet, waarbij hij met name de 5G-capaciteiten benadrukt als factor die de verkopen mede omhoog zou hebben gestuwd. In reactie op een vraag van een analist zegt Cook er wel bij dat hij voor het huidige, in september eindigende kwartaal verwacht dat chiptekorten wel eens gevolgen kunnen hebben voor de verkoop van iPhones en iPads, al geeft hij geen details. Het bedrijf uit Cupertino introduceerde zijn iPhone 12-modellen halverwege oktober 2020.

De inkomsten uit de verkoop van Macs en iPads stegen met respectievelijk 16,3 en 11,9 procent, uitkomende op respectievelijk 8,2 en 7,4 miljard dollar. Volgens Cook was Apples derde kwartaal het beste ooit op het vlak van de Mac-verkopen en de iPad had zijn beste derde kwartaal 'in bijna een decennium'.

Ook in de andere categorieën noteerde Apple steevast hogere omzetcijfers in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar. De dienstencategorie ging wat de omzet betreft van 13,2, naar 17,5 miljard dollar en de categorie Wearables, Home and Accessories ging van 6,5 naar 8,8 miljard dollar. De totale winst kwam uit op 21,7 miljard dollar in het derde kwartaal, een stuk hoger dan de 11,3 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Terugkijken: videoreview van de iPhone 12 en 12 Pro