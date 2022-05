Apple presenteert vier iPhone 12-modellen waaronder mini-uitvoering van 809 euro

Apple heeft op een virtueel evenement de iPhone 12-modellen aangekondigd: de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max. De iPhone 12 en 12 Pro gaan deze maand in de verkoop, de 12 mini en 12 Pro Max volgen in november. Alle modellen hebben een oledscherm.

De nieuwe iPhones hebben niet langer een adapter of bedrade oortjes in de doos, iets waarover al langer geruchten gingen. Daardoor is de doos kleiner en passen er in dezelfde ruimte voor transport 70 procent meer iPhones. Apple presenteerde het weglaten van de lader en bedrade oortjes als milieumaatregel en sprak de hoop uit dat andere fabrikanten de stap volgen.

Apple stapt niet over op USB-C, maar houdt vast aan zijn Lightning-poort. Wel heeft de fabrikant sensors en magneten toegevoegd aan zijn systeem voor draadloos laden, waardoor draadloze laders aan de achterkant klikken. Dat werkt bovendien met hoesjes, waaronder een portemonneehoesje.

De nieuwe iPhones hebben een nieuw soort glas dat Apple aanduidt als 'ceramic shield', wellicht een variant op de deze zomer verschenen Gorilla Glass Victus. De modellen kunnen bovendien de druk van zes meter onder water weerstaan met een ip68-rating.

Apple geeft alle primaire camera's van de iPhone 12-serie een lens met een diafragma van f/1.6. De andere camera's krijgen allemaal de beschikking over de nachtmodus, inclusief de frontcamera. Daarnaast hebben de camera's allemaal Deep Fusion, Apples naam voor computional photography op foto's in gemiddeld licht.

De iPhone 12's hebben camera's met een groothoeklens en ultragroothoeklens, de Pro-modellen hebben bovendien een camera met telelens. De Pro Max heeft een grotere primaire sensor, met 1,7 micron grote pixels. Dat is goed voor een sensor van ongeveer 35 vierkante millimeter.

De Pro Max heeft daarnaast een camera met 65mm-lens voor 2,5x zoom ten opzichte van de primaire camera. De Pro-modellen krijgen bovendien de functie ProRAW, om in raw te fotograferen met alle verwerkingen van Apples beeldalgoritmes. De Pro-iPhones hebben bovendien een time-of-flightsensor voor onder meer snellere autofocus in low-light en augmented reality.

Op gebied van video nemen de iPhone 12-modellen op in maximaal 4k met 60fps. Daarnaast komt er ondersteuning voor het maken van 10bit hdr-video, onder meer in Dolby Vision HDR. Ze ondersteunen 5G op in Nederland en België gebruikte frequenties.

Alle iPhone 12-modellen gebruiken de Apple A14 Bionic-soc, die op 5nm wordt gemaakt. Apple presenteerde die chip vorige maand al, gelijktijdig met de introductie van de nieuwe iPad Air, die van dezelfde soc is voorzien.

De iPhone 12 en 12 Pro komen op 23 oktober uit voor 909 en 1159 euro, de 12 mini en 12 Pro Max verschijnen op 13 november voor 809 en 1259 euro. Een week voordat ze uitkomen zijn alle uitvoeringen te bestellen. De iPhone 11 is het enige oude model dat in de verkoop blijft, voor 689 euro.

Het is voor het eerst dat Apple een mini-model van een iPhone heeft gepresenteerd. Wel verschenen eerder een iPad mini en Mac mini. Het is ook voor het eerst dat Apple vier iPhones tegelijk presenteert. Vorig jaar, in 2018 en 2017 liet Apple drie iPhones tegelijk zien.