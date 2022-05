Gerucht: iPhone 12 en Pro verschijnen in oktober, mini en Pro Max in november

De hele vermeende iPhone 12-line-up die Apple naar verwachting volgende week dinsdag gaat aankondigen, is online gezet op het Chinese Weibo. Als het gerucht klopt, zijn de iPhone 12 en 12 Pro eind oktober verkrijgbaar en de iPhone 12 mini en 12 Pro Max half november.

Apple neemt vanaf 16 oktober preorders aan voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro en die zijn dan vanaf 23 oktober verkrijgbaar, gaat het gerucht. De iPhone 12 mini is vanaf 6 november te bestellen en Apple start de levering op 13 november. De iPhone 12 Pro Max komt als laatste uit: de preorderdatum is 13 november en de verkrijgbaarheid volgt op 20 november. Dat claimt gebruiker Kang op Weibo. De informatie is op Twitter gezet door Ice Universe, die erop wijst dat Kang zich een betrouwbare bron heeft getoond. Bij AppleTrack heeft Kang een betrouwbaarheidsscore van 97,8 procent. De bron meldde onder andere de prijzen van de iPhone SE en de iPad Air correct.

De specificaties en prijzen waar het Weibo-bericht over spreekt, komen verder overeen met die van eerdere geruchten. Volgens MacRumors krijgen de vier iPhone 12-modellen een oledscherm dat is afgewerkt met gehard glas, waarnaar met de term 'Ceramic Shield' verwezen wordt.

De nieuwe iPhones zouden video met Dolby Vision kunnen opnemen en 5G ondersteunen, al zouden alleen de Amerikaanse modellen ook hoge mmWave-frequenties ondersteunen. De toestellen zouden kunnen schakelen tussen 4G en 5G om energie te besparen, iets wat Apple 'Smart Data Mode' zou gaan noemen.

Verder noemt het bericht de komst van magnetisch bevestigde laadaccessoires, een MagSafe-hoesje en de draadloze MagSafe- en MagSafe Duo-laders. Ook de komst van de HomePod Mini wordt genoemd, maar over AirTags en de AirPods Studio-koptelefoon noemt Kang niets. Volgens Jon Prosser zijn de AirTags uitgesteld tot maart 2021. Apple houdt op dinsdagavond 13 oktober om 19.00 uur een evenement en de verwachting is dat het bedrijf dan in ieder geval de iPhone 12-modellen aankondigt.