Rabobank-klanten ervaren storing bij internetbankieren

Rabobank heeft vrijdagmiddag een omvangrijke storing bij internetbankieren. Klanten van de bank kunnen niet inloggen bij de app en ook als ze via de website willen inloggen krijgen ze een foutmelding.

De webcare van Rabobank bevestigt dat de bank met een storing te maken heeft. Anders dan dat het om verbindingsproblemen gaat, meldt de bank niet. Klanten klagen dat ze niet kunnen inloggen en de melding 'We kunnen niet bij uw gegevens' zien als ze willen internetbankieren of de app willen gebruiken voor hun bankzaken.

Op Allestoringen is te zien dat de storing zich landelijk lijkt voor te doen. De Rabobank meldt dat technische collega's aan een oplossing werken, maar de bank kan niet aangeven wanneer de storing naar verwachting verholpen is. Op zijn statuspagina meldde Rabobank vrijdagmiddag aanvankelijk niets over een storing, maar later op de middag wel.